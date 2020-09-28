В Копыльском районе столкнулись две легковушки: погибли водители и пассажир

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копыльском районе в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли оба водителя и пассажир, еще двое пассажиров госпитализированы. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла в Копыльском районе 27 сентября около 16.00. 36-летний житель Бреста за рулем "Митсубиси" не справился с управлением. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ауди", которым управлял 38-летний житель Клецкого района.

Погибли оба водителя и пассажир "Ауди". Еще двое пассажиров обоих авто с травмами доставлены в больницу.

А в Борисовском районе 26 сентября около 4 часов утра на трассе М1 в столкновении двух автомобилей погиб один из водителей. 26-летний борисовчанин за рулем "Опель Астра" столкнулся с "Мерседес Вито" под управлением 51-летнего россиянина, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии водитель "Опеля" от полученных телесных повреждений скончался. Водителя и 50-летнюю пассажирку "Мерседеса" доставили в больницу.-0-