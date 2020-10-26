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26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копыльском районе водитель выехал на встречку, попал в ДТП и погиб. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"24 октября около 18.00 в Копыльском районе 49-летний солигорчанин на ГАЗ-3302 на автодороге Р43 граница РФ - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречку. В результате столкнулся с движущимся авто "Фольксваген LT28" под управлением 55-летнего жителя Клецкого района", - рассказали в МВД.
Водитель ГАЗа погиб на месте, водитель "Фольксвагена" с травмами госпитализирован.-0-