В Кореличах пенсионерка получила ожоги при попытке потушить пожар в доме

21 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Кореличах пенсионерка попыталась сама потушить пожар в доме и получила ожоги, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Утром 20 октября кореличские спасатели получили сообщение о пожаре по улице Красноармейской в райцентре. Кровля частного кирпичного дома горела открытым пламенем. Через несколько минут подразделения МЧС были на месте. Потушили пожар примерно за 20 минут.

Выяснилось, что причиной возгорания стало замыкание в электрической сушилке, в которой хозяйка сушила овощи. 72-летняя женщина пыталась справиться с огнем, но получила ожоги и выбежала во двор. Сейчас она госпитализирована.

Огонь повредил кровлю, перекрытие и имущество в доме.-0-