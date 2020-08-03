В Кореличском районе молодой парень за рулем легковушки сбил ребенка на самокате

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Некрашевичи Кореличского района 17-летний водитель автомобиля "Тойота" сбил 10-летнего ребенка на самокате. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, 1 августа около 17.00 молодой человек на перекрестке совершил наезд на приближавшегося справа 10-летнего ребенка на самокате. В результате ДТП управлявший электросамокатом ребенок госпитализирован с телесными повреждениями.

По данным пресс-секретаря МВД, 2 августа около 10.00 на 11-м км автодороги Брест - Каменец 57-летний водитель МАЗа с полуприцепом, опережая движущегося по краю проезжей части 74-летнего водителя мопеда, совершил на него наезд. Пенсионер от полученных травм погиб.

На Витебщине также произошло ДТП. Там 1 августа около 22.00 вблизи деревни Сосновка Оршанского района 22-летний водитель "Опель Астра", по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на придорожное дерево. В результате столкновения водитель погиб на месте происшествия.

1 августа около 11.00 в поселке Большевик 64-летний водитель "Опель Астра" при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом "Рэйсер" под управлением 33-летнего водителя. В результате ДТП мотоциклист с телесными повреждениями госпитализирован.

На Гродненщине в Островецком районе 2 августа около 13.00 на автодороге Рембюны - Солы 40-летняя женщина за рулем "Дачиа Сандеро" на закруглении дороги не справилась с управлением, машина ушла в занос и опрокинулась. В авто находились 6 человек. Ехавшая на заднем сидении 59-летняя пассажирка, не пристегнутая ремнем безопасности, от полученных травм скончалась в больнице. 15-летняя девочка получила многочисленные ссадины.

Еще одно ДТП произошло 1 августа около 5.00 в Хотимском районе. Там, по предварительной информации, 21-летний водитель "Ауди" не справился с управлением на закруглении дороги, выехал на обочину и наехал на придорожное дерево. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.-0-