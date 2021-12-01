В Кореличском районе мужчина получил сильные ожоги при использовании ЛВЖ

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кореличском районе на мужчине воспламенилась одежда при использовании легковоспламеняющейся жидкости, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гродненское областное управление МЧС.

Несчастный случай произошел в деревне Полоная. В МЧС 30 ноября около 16.30 поступило сообщение о госпитализации мужчины с ожогами 1,2,3 степени нижних конечностей и живота (20% тела). На нем загорелась одежда при использовании легковоспламеняющейся жидкости. Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.-0-