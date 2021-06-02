В Кореличском районе мужчина проверял герметичность газового оборудования и едва не сжег дом

2 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Кореличском районе мужчина решил проверить герметичность газового соединения с помощью зажженной спички и устроил пожар, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 1 июня кореличским спасателям поступила информация о пожаре в деревне Березовец. Горел частный дом, внутри было плотное задымление. Людей внутри строения не оказалось. Возгорание потушили за несколько минут.

"Хозяин рассказал, что жильцы дома самостоятельно заменили газовый баллон. Сын его сожительницы проверил герметичность соединения зажженной спичкой. Произошла вспышка и пламя перебросилось на занавески, затем на стены, имущество и кровлю. Жильцы выбежали во двор", - рассказали в МЧС.

Мужчине 1986 года рождения понадобилась помощь медиков. С ожогом кисти его госпитализировали.-0-