В Кореличском районе мужчина во время ссоры убил брата

16 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства убийства мужчины в Кореличском районе. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Вечером 10 марта в больницу в бессознательном состоянии с телесными повреждениями доставили жителя одной из деревень Кореличского района. Информацию об этом медики передали в милицию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователи совместно со специалистами ГКСЭ там обнаружили и изъяли различные предметы и объекты, по которым назначен ряд экспертиз, допросили свидетелей.

Выяснилось, что в тот день между пострадавшим и его братом возник очередной конфликт. Предшествовало ссоре совместное распитие алкоголя. Брат схватил нож и ударил 30-летнего мужчину. Пострадавший скончался в больнице.

"32-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.139 (убийство) УК, он допрошен. Следователи с его участием провели проверку показаний на месте, во время которой обнаружено предполагаемое орудие преступления", - рассказала Инна Позняк.

Известно, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.-0-

Фото УСК по Гродненской области