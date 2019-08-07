7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кореличском районе от огня спасено 40 га посевов пшеницы, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании яровой пшеницы на корню в поле возле деревни Великая Слобода Кореличского района поступило в дежурную часть 6 августа в 18.25. В результате пожара уничтожено 2 га посевов. Еще 40 га спасены работниками МЧС совместно с работниками КСУП.

Причина пожара устанавливается. -0-