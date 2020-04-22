В Кореличском районе от ожогов умер пенсионер, пострадавший при тушении травы

22 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Кореличском районе пенсионер умер от ожогов, полученных при тушении травы. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

ЧП произошло 29 марта в деревне Хлюпичи. Пенсионер выжигал сухую растительность за территорией своего подворья. Когда огонь подобрался к постройкам, мужчина попытался потушить возгорание, но пламя перебросилось на его одежду. Свидетелем несчастного случая стала соседка, которая позвонила по номеру 101. Медработники госпитализировали пострадавшего, а спасатели потушили огонь. 84-летний мужчина получил ожоги 30% тела. 21 апреля он скончался.

"С начала года спасатели Гродненской области 520 раз выезжали на ликвидацию возгораний сухой растительности и мусора на общей площади более 82 га. В большинстве случаев пожары стали следствием выжигания травы и беспечного обращения с огнем. Зачастую возникала угроза лесным массивам и населенным пунктам", - отметили в областном управлении МЧС.

Спасатели напоминают: разжигать костры для утилизации мусора можно только в безветренную погоду, на расстоянии не ближе 10 м от строений, 20 м - от леса, 30 м - от скирд соломы и сена. При этом необходимо непрерывно контролировать горение, место разведения заранее окопать, запастись огнетушителем, лопатой и ведрами с водой. В ветреную погоду не стоит разводить открытый огонь на улице. Это исключит угрозу жизни и здоровью людей, а также позволит сохранить свое и чужое имущество.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС