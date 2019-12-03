В Кореличском районе при пожаре дома погиб хозяин

3 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Кореличском районе при пожаре в частном доме погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сегодня около 5.00 жительница деревни Трощицы позвонила по номеру 101 и сообщила о том, что на соседнем подворье горит дом.

"Подразделения спасателей незамедлительно направились к месту происшествия. Внутри деревянного жилого дома происходило горение, кровля обрушилась внутрь", - рассказали в областном управлении МЧС. При ликвидации пожара на полу в одной из комнат было обнаружено тело 48-летнего хозяина. Мужчина проживал один. Со слов соседей известно, что он курил, периодически злоупотреблял спиртным.

Причина пожара устанавливается.-0-