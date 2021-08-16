Кореличском районе ночью горела церковь

Фото МЧС
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Малюшичи Кореличского района горела церковь. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в церкви поступило сегодня около 3.20. Местная жительница, проживающая рядом с храмом, проснулась от треска шифера. Женщина увидела языки пламени над кровлей строения и вызвала спасателей.
Прибывшие на место подразделения МЧС приступили к тушению деревянного обложенного кирпичом строения. Одновременно с тушением пожара звено газодымозащитной службы провело разведку и убедилось, что внутри никого нет.
"Выяснилось, что накануне в полдень в церкви проводилась служба, присутствовало 11 человек. Со слов настоятеля, все свечи он лично потушил после службы", - рассказали в МЧС.
Огнем уничтожена кровля, повреждены стены. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки.-0-
Сообщение о пожаре в церкви поступило сегодня около 3.20. Местная жительница, проживающая рядом с храмом, проснулась от треска шифера. Женщина увидела языки пламени над кровлей строения и вызвала спасателей.
Прибывшие на место подразделения МЧС приступили к тушению деревянного обложенного кирпичом строения. Одновременно с тушением пожара звено газодымозащитной службы провело разведку и убедилось, что внутри никого нет.
"Выяснилось, что накануне в полдень в церкви проводилась служба, присутствовало 11 человек. Со слов настоятеля, все свечи он лично потушил после службы", - рассказали в МЧС.
Огнем уничтожена кровля, повреждены стены. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки.-0-