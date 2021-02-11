В Корме автомобилиста приговорили к 5 годам колонии за ДТП с гибелью пассажира

11 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Кормянского района вынес приговор по уголовному делу о нарушении нетрезвым водителем ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной суд.

На скамье подсудимых оказался мужчина 1984 года рождения. В конце октября фигурант, будучи нетрезвым, в темное время ехал на легковушке по дороге Староград - Задубье. В салоне также был пассажир. "В пути обвиняемый проявил невнимательность, не учел особенности и состояние автомобиля, дорожные условия, а также критическую скорость движения. При возникновении опасности для движения, которую был в состоянии обнаружить, не принял меры к снижению скорости. В результате не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, затем повредил металлическое ограждение моста. Автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал и погрузился в воду. Пассажир не смог выбраться из салона машины", - уточнили в суде.

Приговором суда водитель признан виновным в нарушении ПДД, что повлекло по неосторожности смерть человека. На основании ч.4 ст.317 УК фигуранта приговорили к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения. Также на 5 лет он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-