В Корме пенсионер получил серьезные ожоги при розжиге плиты

23 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель городского поселка Корма Гомельской области при розжиге газовой плиты получил серьезные ожоги, мужчину госпитализировали в реанимацию, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Спасатели Кормянского районного подразделения МЧС 22 ноября в 10.21 получили сообщение от дежурной медсестры приемного покоя районной больницы о том, что в медучерждение поступил пенсионер 1938 года рождения с ожоговой болезнью и термическими ожогами I-III степени (25-30% тела).

По предварительной информации, мужчина в частном доме зажигал газовую плиту, и на нем загорелась одежда. "Около 9.00 пенсионера пришла навестить его дочь, однако дверь была заперта изнутри. Она вскрыла подручными средствами дверь, увидела отца, лежащего на полу в кухне, и вызвала скорую медицинскую помощь", - рассказала Мария Клезович. Причина произошедшего устанавливается.

Схожий инцидент произошел в Жлобинском районе. Спасателям 21 ноября в 1.27 сообщили, что в приемный покой медучреждения поступил пациент 1959 года рождения с предварительном диагнозом "ожоговая болезнь, термический ожог (пламенем) спины, грудной клетки, левого плеча и предплечья, обеих кистей и правого бедра I-III степени". По предварительной информации, в деревни Мормоль в частном доме мужчина растопил печь, открыл дверцу, сел погреться и уснул. Проснулся от того, что на нем начала тлеть одежда. Сельчанин выбежал на улицу, снял с себя одежду и обратился за помощью к своей сестре, проживающей в соседнем доме. Мужчину с ожогами 15% тела (из них глубоких 5%) госпитализировали в реанимацию.-0-