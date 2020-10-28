В Кормянском районе легковушка вылетела с моста в мелиоративный канал - погиб пассажир

28 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Кормянском районе в ДТП погиб пассажир, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла вечером 27 октября в деревне Задубье. 36-летний водитель ВАЗа на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу, затем сбил металлическое ограждение моста, и машина опрокинулась на крышу в мелиоративный канал.

В результате 31-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Сообщается, что он ехал на переднем сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности. Водитель получил телесные повреждения. По предварительной информации, он был в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится проверка.-0-