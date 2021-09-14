В Кормянском районе нетрезвый бесправник перевернулся на авто. Погибла пассажирка

14 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Кормянском районе перевернулся легковой автомобиль, за рулем которого был нетрезвый бесправник, в ДТП погибла пассажирка, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Смертельная авария случилась 13 сентября на дороге Н4806 Литвиновичи - Рудня.

Предварительно установлено, что около 13.00 52-летняя женщина позвонила своему 56-летнему знакомому. Он и его коллега купили алкоголь и приехали на машине в Литвиновичи. Водитель со знакомой заглянули еще к одной сельчанке, выпили там спиртное и отправились в д.Дубравино.

На гравийной дороге водитель выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, съехал на обочину, и "Сузуки" опрокинулся. Водитель и пассажирка, которая была на переднем сиденье, выпали из легковушки. Женщина оказалась под авто.

Пассажир, который ехал сзади, остался в машине. Он и водитель попытались достать пассажирку, однако безрезультатно. "По предварительной информации, они побежали за помощью, однако на место происшествия не вернулись. Около 16.20 их задержали сотрудники Кормянского РОВД", - рассказали в УГАИ.

Госавтоинспекторы добавили: мало того что мужчина сел за руль после спиртного, он еще и не имел водительского удостоверения, а машина вообще снята с учета для утилизации.

В отношении водителя Кормянский РОСК возбудил уголовное дело.-0-