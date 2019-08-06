В Кормянском районе подожгли два сарая

6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два сарая горели в деревне Лужок Кормянского района, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Так, 5 августа в 21.49 поступило сообщение о пожаре кирпичного сарая по улице Молодежной, а в 1.45 6 августа горела бревенчатая постройка по улице Витебской. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Огонь повредил кровли сараев.

Причины пожаров устанавливаются. Рассматриваемая версия - занесение постороннего источника зажигания неустановленным лицом. Проводится проверка.

Такая же версия анализируется и в случае с пожаром дачного дома в деревне Березовка Мозырского района. Сообщение о ЧП поступило 6 августа в 2.28. Пламенем уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество внутри, повреждены стены дома. Пострадавших нет.-0-