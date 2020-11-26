Фото Могилевского областного управления МЧС
26 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Костюковичах при пожаре в квартире спасли женщину, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в микрорайоне Молодежный поступило 25 ноября около 6.30. Сотрудники МЧС вынесли хозяйку квартиры. Женщину в тяжелом состоянии с диагнозом "отравление продуктами горения, ожоги 1-3 степени 50% тела" госпитализировали в реанимационное отделение Костюковичской ЦРБ.
Причина пожара устанавливается. Предполагаемая версия - неосторожное обращение женщины с огнем при курении.-0-