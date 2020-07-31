В Костюковичах ворона вытащила из рюкзака парня похищенные им деньги

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Костюковичах ворона вытащила из рюкзака молодого человека деньги. Позже выяснилось, что парень ранее похитил их у другого человека. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В оперативно-дежурную службу местного райотдела обратился 18-летний парень. Он рассказал, что неосмотрительно оставил свой рюкзак на лавочке возле магазина и на несколько минут отлучился, а когда вернулся, заметил: пропала лежавшая сверху обложка от паспорта, в которой находились Br150. Раскрыть это преступление помогли записи с камер видеонаблюдения. "Воровкой оказалась ворона: подлетев к скамейке, птица внимательно изучила содержимое рюкзака, вытащила обложку от паспорта и улетела", - рассказала Ольга Чемоданова.

Однако на этом история не закончилась. "Как выяснили сотрудники уголовного розыска, унесенные проворной птицей деньги в руки потерпевшего попали преступным путем. Двумя днями ранее он похитил Br300 и 6000 российских рублей у 52-летней гражданки. Часть суммы успел потратить, а остальные в клюве унесла ворона. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело", - проинформировала официальный представитель МВД.-0-