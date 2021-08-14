В Костюковичском районе милиционерам со стрельбой пришлось усмирять пьяных дебоширов

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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утром 14 августа в агрогородок Муравилье в Костюковичском районе наряд милиции прибыл по вызову на конфликт между соседями. Во время разбирательства завязалась потасовка, в результате которой милиционерам пришлось стрелять. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.В ходе разбирательства 34-летний местный житель вместе с 33-летним братом вели себя агрессивно, набросились на правоохранительной с кулаками. Один из них ударил сотрудника и повалил его на землю. Второй милиционер попытался оказать помощь коллеге, но его атаковал другой дебошир.На требования прекратить противоправные действия мужчины не реагировали, как и на последующий предупредительный выстрел в воздух. Остановил их только выстрел в ногу старшему брату. Нападавший госпитализирован.Оба сельчанина были с признаками алкогольного опьянения, неоднократно привлекались к административной ответственности, младший ранее судим за кражу.Следователями будет дана правовая оценка действиям фигурантов.-0-