В Костюковичском районе на 17-летнего бесправника составили 7 протоколов

29 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Костюковичском районе на 17-летнего бесправника составлено 7 протоколов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

В вечернее время в агрогородке Шарейки внимание сотрудников ГАИ привлек мопед Delta, водитель и пассажир которого были без шлемов. Инспектор подал сигнал об остановке, однако водитель проигнорировал данное требование и начал петлять из стороны в сторону, пытавшись скрыться от правоохранителей. После непродолжительного преследования нарушитель и его пассажир были задержаны.

Водителем мопеда оказался 17-летний местный житель, который перевозил своего 19-летнего брата. В отношении него составлено 7 протоколов, в том числе за создание аварийной обстановки и бесправное вождение. Максимальный штраф за подобные действия может составить 112 БВ.-0-