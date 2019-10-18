В Костюковичском районе потерявшуюся в лесу женщину нашли через пять дней

Фото УВД Могилевского облисполкома

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Костюковичском районе нашли женщину, потерявшуюся в лесу 12 октября. Такая информация размещена на сайте УВД Могилевского облисполкома, сообщает БЕЛТА. Женщину, 53–летнюю жительницу агрогородка Белая Дуброва Костюковичского района, обнаружили 17 октября в лесном массиве вблизи деревни Заречье. "Она была в сознании, но без сил. Врачи, отметив, что с ней все в порядке, отпустили домой", - рассказали в УВД. В субботу она помогала односельчанам в заготовке сена. Вечером по дороге домой женщина в какой-то момент пропала из виду. Знакомые попытались ее найти, однако самостоятельные поиски результата не принесли, и они сообщили в милицию. Пропавшую искали сотрудники РОВД, спасатели и работники лесхоза. Они прочесывали леса, поля, прилегающую местность к автодорогам, заболоченные местности.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!