В Костюковичском районе тракторист и его знакомый похитили 460 кг минеральных удобрений

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Костюковичском районе правоохранители обнаружили на приусадебном участке в одной из деревень 460 кг минеральных удобрений. При проведении проверки выяснилось, что хозяин участка вместе со знакомым трактористом похитили их. Такая информация размещена на сайте УВД Могилевского облисполкома.

Похитители привлечены к административной ответственности по ст.10.5 КоАП (мелкое хищение). Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 2 до 30 базовых величин (одна базовая сейчас Br25,5) или административный арест. За такое же нарушение, совершенное повторно в течение одного года, грозит штраф от 30 до 50 БВ или административный арест.

С начала уборочной кампании правоохранители в Костюковичском районе провели 46 рейдов, направленных на выявление похитителей имущества сельхозорганизаций, 112 мониторингов, когда проверялись условия хранения товарно-материальных ценностей. "В целях устранения причин и условий, способствующих совершению хищений и разукомплектованию техники, в адрес руководителей сельхозорганизаций внесено 8 представлений. К административной ответственности за нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения привлечены три работника сельхозорганизаций. Кроме того, сотрудники Костюковичского РОВД выявили трех человек, совершивших мелкое хищение", - проинформировали в УВД.-0-