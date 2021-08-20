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20 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Костюковичском районе водитель попал в ДТП через две недели после получения прав. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.Авария произошла 19 августа около 17.00 на 15-м км автодороги Климовичи - Костюковичи - граница Российской Федерации. Управляя автомобилем ВАЗ, 20-летний житель Климовичей на гравийной дороге не выбрал безопасную скорость движения, машину занесло, она съехала кювет и опрокинулась.В результате ДТП пострадали две 16-летние пассажирки, одна из которых находилась на переднем пассажирском сидении и была пристегнута ремнем безопасности, вторая - на заднем, не пристегнута. Обе с травмами различной степени тяжести доставлены в районную больницу.По факту ДТП проводится проверка.-0-