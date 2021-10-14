В Краснополье подросток выпил и сел за руль родительского авто: пострадали 4 человека

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Могилевской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Краснопольском районе, в результате которого травмированы 4 человека. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

"По данным следствия, поздно вечером 4 августа 17-летний житель городского поселка Краснополье, взяв ключи от автомобиля матери, пока та спала, решил покататься по районному центру. После полуночи к нему присоединились двое молодых парней и девушка. Дважды молодые люди заезжали на автомобиле на близлежащую АЗС, где несовершеннолетний водитель приобретал алкоголь, который они все употребляли, - рассказали в УСК. - Ближе к утру 5 августа, когда алкоголь закончился, пьяная компания направилась обратно в Краснополье. Несовершеннолетний, управляя автомобилем Hyundai, двигался по улице Калинина в деревне Сидоровка Краснопольского района, в состоянии алкогольного опьянения, на скорости около 100 км/ч не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево. В результате ДТП пострадали все: водитель авто и 3 его пассажира. Тяжелые травмы получили 18-летние парень и девушка, которые находились на заднем сидении и не были пристегнуты ремнями безопасности".

В рамках уголовного дела проведены многочисленные следственные и процессуальные действия, результаты которых подтверждают причастность несовершеннолетнего к совершению данного преступления, к материалам дела приобщены результаты экспертиз, проведенных специалистами УГКСЭ по Могилевской области.

При изучении личности обвиняемого установлено, что ранее он состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних за совершение мелкого хулиганства.

Действия 17-летнего жителя Краснополья квалифицированы по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) УК. К нему применена мера пресечения в виде личного поручительства.

Расследование завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-

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