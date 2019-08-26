В Краснополье животновод похитил более 1,5 т зерновых

26 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Краснопольского РОВД во время осмотра домовладения 46-летнего животновода одного из сельхозпредприятий района обнаружили и изъяли более 1,5 т зерновых. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении УВД облисполкома.

Работник фермы в течение прошлого и этого года во время уборочной кампании неоднократно похищал зерновые культуры с зернотока в Краснополье. Каждый раз он брал понемногу, наполнял мешок и увозил его на велосипеде домой. Таким образом он вывез 320 кг пшеницы, 755 кг ячменя, 100 кг овса, 350 кг тритикале, 240 кг проса, а также 640 кг муки. Общая сумма похищенного составила более Вr680.

Похищенные мука и зерно возвращены в хозяйство. В настоящее время материалы проверки переданы в Краснопольский РОСК для дачи правовой оценки. Мероприятия по профилактике и пресечению преступлений в сфере агропромышленного комплекса, а также сохранности зерна нового урожая на территории области продолжаются.-0-

Фото УВД Могилевского облисполкома