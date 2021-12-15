15 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Краснопольском районе мужчина до смерти избил своего отца, следователи устанавливают обстоятельства убийства. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

По данным следствия, поздно вечером 11 декабря 61-летний потерпевший по месту жительства распивал спиртные напитки с сыном. У них возник конфликт. На почве личных неприязненных отношений 30-летний мужчина избил отца, который от полученных травм скончался на месте.

Следователи с участием специалистов УГКСЭ по Могилевской области провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты следы и объекты преступления, назначен ряд экспертных исследований. Предварительно установлено, что подозреваемый нанес отцу не менее 40 ударов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК. Он задержан. В ходе допроса мужчина признался в совершенном преступлении.-0-