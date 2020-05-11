В Краснопольском районе мужчина и его 10-летняя племянница умерли от отравления корнем цикуты

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Краснопольском районе мужчина и его 10-летняя племянница отравились корнем цикуты и погибли. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, днем 9 мая 39-летний житель д.Кожемякино сорвал на участке рядом с домом корнеплод и принес его в дом. Он думал, что это съедобный овощ. Мужчина и его 10-летняя племянница съели корнеплод, после чего их самочувствие резко ухудшилось. Несмотря на оказанную врачами помощь, мужчина и девочка скончались.

"По данному факту следствием проводится проверка. Предварительно установлено, что погибшие употребили в пищу вех ядовитый (другое название - цикута). По изъятому при осмотре места происшествия корнеплоду данного растения следователями назначена ботаническая экспертиза", - проинформировали в СК.

Вех ядовитый (цикута) - одно из самых ядовитых растений. Ядовито особенно корневище. Цикута коварна своим приятным морковным запахом и корнем, который по вкусу напоминает брюкву или редьку. Вех ядовитый произрастает на низких болотистых лугах, по берегам рек, ручьев и прудов. Весной это растение растет быстрее других и на общем фоне выделяется своей величиной.-0-