29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Краснопольском районе пьяный бесправник пытался отобрать у инспектора ГАИ табельное оружие. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сегодня утром недалеко от Краснополья внимание наряда ГАИ привлек подозрительно двигавшийся "Фольксваген", который было решено остановить. Водитель проигнорировал требования сотрудников Госавтоинспекции и попытался скрыться. Во время преследования пассажиры иномарки бросили в автомобиль ГАИ несколько стеклянных бутылок. Вблизи деревни Новая Ельня водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

За рулем был 25-летний житель Краснопольского района, а в салоне - двое односельчан: 33-летний мужчина и 28-летняя женщина. Все находились в состоянии алкогольного опьянения. При задержании они оказали инспекторам активное сопротивление - повредили форменное обмундирование, нанесли одному из них несколько ударов в лицо и пытались завладеть его табельным оружием.

Неоднократные предупредительные выстрелы нападавших не остановили. Более того, водитель взял канистру, облил бензином служебный автомобиль и одного из милиционеров, угрожая поджечь. Когда в руках нападавшего появилась зажигалка, инспекторы применили табельное оружие. До приезда медиков сотрудники Госавтоинспекции оказали пострадавшим первую медицинскую помощь.

Сейчас по данному факту проводится проверка. В ближайшее время действиям задержанных следователи дадут правовую оценку.

Водитель и один из пассажиров ранее неоднократно были судимы и десятки раз привлекались к административной ответственности, в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.-0-