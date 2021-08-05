В Краснопольском районе подросток-бесправник съехал в кювет и врезался в дерево

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Краснопольском районе 17-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения, съехал в кювет и врезался в дерево. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Сегодня около 7.20 в д.Сидоровка съехал в кювет и врезался в придорожное дерево автомобиль Hyundai. "В результате ДТП травмированы 3 пассажира и водитель. По предварительной информации, за рулем легкового авто находился 17-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения", - рассказали в УВД.

Установлено, что молодой человек, взяв ключи от машины матери, пока та спала, решил покататься на авто по деревне вместе с друзьями. Отсутствие водительского опыта сыграло с ним злую шутку - в результате пострадали люди и разбит автомобиль", - добавили правоохранители.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.-0-