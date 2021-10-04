4 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА. В Краснопольском районе при пожаре спасен пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире на 3-м этаже жилого дома в д.Сидоровка Краснопольского района поступило в 3 октября в 23.23. По прибытии к месту вызова из квартиры шел дым. Со слов соседей, внутри находится хозяин - одиноко проживающий пенсионер 1956 года рождения.

Работники МЧС обнаружили мужчину в кухне на полу и вынесли на свежий воздух. Бригадой скорой медицинской помощи пенсионер в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение Краснопольской центральной районной больницы с диагнозом отравление продуктами горения.

В результате пожара повреждены диван и постельные принадлежности, закопчено имущество в квартире. Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.-0-