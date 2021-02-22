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22 февраля 2021, 16:55

В Кричеве при пожаре частного дома спасли мужчину

Фото МЧС
Фото МЧС

22 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Кричеве при пожаре частного дома спасли мужчину, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре по улице Тимченко в Кричеве поступило сегодня около 10.30. "К моменту прибытия спасателей внутри дома происходило горение, создалось плотное задымление. По словам соседей, внутри мог находиться человек", - отметили в МЧС.

Хозяин дома - неработающий мужчина 1975 года рождения. Проживает один.

Первыми к месту чрезвычайной ситуации прибыли спасатели пожарной аварийно-спасательной части № 1 Кричевского РОЧС. "Начальник дежурной смены Михаил Тимошенко, командир отделения Игорь Мотовилов и старший пожарный Денис Караневский первыми вошли в горящий дом. В одной из комнат на печи спасатели обнаружили хозяина дома - самостоятельно передвигаться мужчина не мог", - сообщили в областном управлении.

Работники МЧС вынесли мужчину на свежий воздух и до прибытия медиков оказали ему первую помощь. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение с диагнозом "отравление продуктами горения", состояние средней степени тяжести.

В результате пожара повреждено 2 кв.м пола, постельные принадлежности, закопчено имущество в доме. Причина пожара устанавливается.-0-

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