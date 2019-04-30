30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кричеве следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Могилевской области Анастасию Лавринович.

Расследуется уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, обвиняемого в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть 57-летней женщины.

По данным следствия, 28 апреля потерпевшая, находясь дома у своей знакомой, потеряла сознание. Прибывшие медработники констатировали ее смерть. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть женщины наступила в результате полученных тяжких телесных повреждений.

Выяснилось, что накануне сожитель потерпевшей в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры избил ее. От этого женщина на следующий день скончалась. Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления.

Следователи проводят комплекс неотложных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено специалистам ГКСЭ. Расследование уголовного дела продолжается.-0-