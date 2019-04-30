30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кричеве следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Могилевской области Анастасию Лавринович.
Расследуется уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, обвиняемого в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть 57-летней женщины.
По данным следствия, 28 апреля потерпевшая, находясь дома у своей знакомой, потеряла сознание. Прибывшие медработники констатировали ее смерть. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть женщины наступила в результате полученных тяжких телесных повреждений.
Выяснилось, что накануне сожитель потерпевшей в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры избил ее. От этого женщина на следующий день скончалась. Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления.
Следователи проводят комплекс неотложных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено специалистам ГКСЭ. Расследование уголовного дела продолжается.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.357 BYN
|2.352 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.1057 BYN
|2.1 BYN
|2.106 BYN
|RUB
|3.2645 BYN
|3.255 BYN
|3.265 BYN