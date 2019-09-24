В Кричевском районе мужчина попал под культиватор и погиб

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кричевском районе мужчина был смертельно травмирован культиватором, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Трагедия произошла в деревне Баевка 23 сентября. По данным следствия, 64-летний мужчина во время работы на участке попал под вращавшиеся лопасти фрезы культиватора. Его 61-летняя супруга попыталась помочь мужу и также была травмирована машиной.

Мужчина скончался на месте. Кричевский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.

Это не первый случай смертельного травмирования культиватором в этом году. В апреле в Кличевском районе 53-летний мужчина на приусадебном участке был ранен машиной и в результате скончался.-0-