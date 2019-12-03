В Кричевском районе при пожаре дома погиб мужчина

3 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки на пожарах в Могилевской области один человек пострадал, один погиб, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

О пожаре жилого дома в агрогородке Бель-1 Кричевского района спасателям стало известно 2 декабря в 7.21. Погиб хозяин 1965 года рождения. Повреждено перекрытие и имущество в комнате, закопчены стены и потолок в доме. Причина возгорания устанавливается.

В этот же день в 18.50 поступило сообщение о пожаре частного дома в Бобруйске по улице Комарова. На пожаре травмирован хозяин дома 1960 года рождения. Его госпитализировали с ожогом I-II степени 6% тела. У мужчины повреждены лицо и кисти рук.

Пострадало также имущество, стены и потолок в жилой комнате. Причина пожара устанавливается.-0-