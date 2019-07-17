В Круглянском районе нашли пропавшего рыбака

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители разыскали пропавшего 78-летнего рыбака из Могилева. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Вечером 15 июля в Октябрьский РОВД Могилева обратилась местная жительница с просьбой разыскать ее отца, который не вернулся с рыбалки. Женщина пояснила, что около 5 утра он на автомашине "Фольксваген Джетта" уехал на Тетеринское водохранилище. Спустя два часа отец позвонил ей и сообщил, что благополучно добрался до водоема, нашел уединенное место и приступил к ловле рыбы. Около 10.00 дочь попыталась дозвониться до него, однако он не отвечал. Больше в этот день пенсионер на связь не вышел. После того как мужчина не вернулся домой вечером, его дочь обратилась в милицию.

По словам начальника отделения разыскной работы отдела уголовного розыска Октябрьского РОВД Могилева подполковника милиции Владимира Слабодчикова, в тот же вечер правоохранители начали проводить оперативно-поисковые мероприятия. Утром 16 июля сотрудники отдела уголовного розыска Октябрьского РОВД Могилева и представители Круглянского РОВД обследовали Тетеринское водохранилище: берег, подъезды к водоему, лесные поляны, а также прочие места, где мог бы припарковать легковой автомобиль мужчина.

Примерно в 13.00 рыбак был обнаружен на берегу озера в Круглянском районе. Пенсионер лежал возле своей машины, находился в сознании, однако не мог двигаться и говорить. На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован в реанимационное отделение Круглянской центральной районной больницы.-0-