14 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Круглянском районе односельчане дважды обворовали склад предприятия, злоумышленников нашли по окуркам. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель ГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.

"С разницей в две недели на одном из предприятий Круглянского района произошли две кражи, - отметила Ирина Рачковская. - В первом случае путем свободного доступа с территории вынесли радиатор от автомобиля "Урал", колеса от электростанций, лом цветного металла. Во втором - злоумышленники сорвали навесные замки в складском помещении и похитили еще 18 латунных радиаторов от автомобилей ГАЗ, несколько аккумуляторов, системный блок с монитором системы наблюдения и другое имущество".

По каждому факту кражи следственно-оперативной группой был проведен осмотр места происшествия. В обоих случаях специалистом Государственного комитета судебных экспертиз около склада обнаружены и изъяты следы обуви. Осмотр по второй краже оказался еще результативнее - специалист обнаружил еще и окурки сигарет, которые были изъяты и отправлены для проведения судебной генетической экспертизы.

Фото ГКСЭ

По результатам исследования судебные эксперты обнаружили на окурках биологический материал, происходящий от двух разных неизвестных лиц мужского пола. При проверке по базе ДНК Государственного комитета судебных экспертиз установлено, что одним из них является 37-летний житель Белыничского района. Информация незамедлительно передана в правоохранительные органы. Указанный мужчина, а также его 21-летний односельчанин были задержаны. Оба неработающие, ранее судимые.

Также в ходе следствия у 37-летнего сельчанина изъяли пару кроссовок и направили в Белыничский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения судебной трасологической экспертизы. По итогам исследования судебный эксперт пришел к выводу, что след обуви, оставленный на месте кражи, полностью совпадает с подошвой кроссовки 37-летнего сельчанина.

По данным фактам Круглянским районным отделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела.-0-