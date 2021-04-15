В Круглянском районе парень до смерти избил местного жителя

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круглянский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.147 (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего) УК в отношении 22-летнего жителя деревни Павловичи. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

По данным следствия, обвиняемый утром 11 апреля возвращался домой после употребления спиртных напитков со знакомыми. По дороге мужчина встретил 66-летнего местного жителя. Между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемый начал избивать мужчину. Когда потерпевший потерял сознание, молодой человек затащил его в сарай к своему родственнику и скрылся. Вскоре мужчину обнаружили жильцы дома и вызвали скорую помощь. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось.

Следователи совместно с экспертами осмотрели место происшествия, зафиксировали следы преступления, изъяли необходимые предметы и объекты. Сотрудники милиции оперативно задержали обвиняемого, он заключен под стражу. В настоящий момент по уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.-0-

Фото УСК по Могилевской области