В Круглянском районе водитель иномарки погиб после столкновения с трактором

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27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Круглянском районе произошло ДТП с летальным исходом, сообщили БЕЛТА в МВД.
На 34-м км трассы Толочин - Круглое - Вишов 33-летний могилевчанин на Peugeot столкнулся с двигавшимся впереди трактором "Беларус 82.1" в составе с кормораздатчиком КРФ-10. От удара иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево - ее водитель скончался на месте.
Как сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома, с начала года на дорогах области погибли девять человек, 38 получили травмы.-0-