В Крупках водитель BMW переехал лежащего на дороге мужчину

8 июля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Житель Крупок погиб под колесами легковушки, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
Инцидент произошел сегодня около 1.30. На перекрестке улицы Интернациональной и переулка Кутузова 18-летний местный житель на BMW 525 наехал на лежащего на проезжей части 60-летнего пешехода, жителя Крупок. Мужчина скончался на месте ДТП", - рассказал Сергей Чеботарев.-0-
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