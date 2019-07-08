В Крупках водитель BMW переехал лежащего на дороге мужчину

8 июля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Житель Крупок погиб под колесами легковушки, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Инцидент произошел сегодня около 1.30. На перекрестке улицы Интернациональной и переулка Кутузова 18-летний местный житель на BMW 525 наехал на лежащего на проезжей части 60-летнего пешехода, жителя Крупок. Мужчина скончался на месте ДТП", - рассказал Сергей Чеботарев.-0-