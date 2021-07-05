В Крупском районе агропредприятие незаконно добывало песчано-гравийную смесь

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 5 июля 2021
Минск Переменная облачность +24°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:33 В Грузии стартовала массовая вакцинация В мире
14:32 Массовая вакцинация и цифровые технологии помогут восстановить международный туризм - UNWTO В мире
14:24 Республиканский проект "Властелин села" финиширует 10 июля в Александрии Общество
14:23 Заседание Совета ЕЭК пройдет 7 июля Экономика
14:20 Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Владимира Меньшова Президент
14:14 Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 6 июля Регионы
14:08 Уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака будет рассматривать Миноблсуд Происшествия
14:03 Детская железная дорога с начала летнего сезона перевезла более 15 тыс. пассажиров Общество
13:58 В Крупском районе агропредприятие незаконно добывало песчано-гравийную смесь Происшествия
13:51 Доллар на торгах 5 июля подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
13:42 В Сингапуре у подростка после прививки вакциной Pfizer остановилось сердце В мире
13:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 614 пациентов с COVID-19, выписаны 488 Общество
13:29 Бобруйчанин в автобусе украл тележку с книгами, монетами и купюрами разных стран Происшествия
13:19 Витебский комбинат шелковых тканей вышел из процедуры санации и будет ликвидирован Регионы
13:05 Второй укос трав в Минской области проведен на 37% площадей Регионы
13:03 Соревнования санитарных дружин прошли в Минском районе Регионы
12:32 В Сморгонском районе мать спасла тонувшего в пруду 4-летнего сына Происшествия
12:26 Просьба о выдаче Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности направлена в Генпрокуратуру России Происшествия
12:26 Пеллетный завод начнут строить в Барановичском районе Регионы
12:24 Владимир Меньшов: супруга – самый жесткий критик! Общество
12:12 Героизация коллаборационистов и чествование ветеранов СС - глава Совета раввинов Европы высказался о политике Латвии В мире
12:10 Участниками "Летнего университета" в России стали 675 белорусских студентов Общество
11:52 В Могилеве задержаны двое парней и девушка за хранение 50 г психотропа Происшествия
11:50 ФСБ пресекла деятельность двух неонацистских группировок в России В мире
11:49 Самолеты Могилевского аэроклуба ДОСААФ в небе над Александрией выполнят фигуры высшего пилотажа Регионы
11:48 Е.П. Мохамед Али Алаббар: "Мы смотрим на Беларусь собственными глазами - на основные принципы отношений, на экономику" Общество
11:46 Жара до +33°С ожидается в Беларуси на этой неделе Общество
11:45 В России за сутки выявили 24 353 случая заражения коронавирусом В мире
11:41 Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Беларуси 6 июля Общество
11:38 Экономический ущерб от COVID-19 в России оценивается почти в 1 трлн рублей - Роспотребнадзор В мире
Все новости
Все новости
Происшествия
05 июля 2021, 13:58

В Крупском районе агропредприятие незаконно добывало песчано-гравийную смесь

Фото из архива
Фото из архива

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Крупского района выявила нарушения законодательства о земле и недрах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Установлено, что на сельскохозяйственных землях вблизи деревни Дворище Крупского района велась незаконная добыча песчано-гравийной смеси на участке общей площадью около 1,5 тыс. кв.м. Работы проводились силами одного из крупнейших агропредприятий Минской области, которому эти земли выделены в постоянное пользование. Причиненный вред окружающей среде оценен более чем в Br21,3 тыс.

Как пояснили в прокуратуре, недра являются исключительной собственностью государства. Согласно п.13 Положения о порядке размещения объектов внутрихозяйственного строительства на землях сельхозназначения, утвержденного постановлением Совмина от 29 февраля №260, для разработки внутрихозяйственного карьера необходимо получить разрешение районного исполнительного и распорядительного органа на его строительство.

По итогам проверки прокурор Крупского района вынес предписание генеральному директору агропредприятия. В экономический суд предъявлен иск о взыскании вреда, причиненного государству.

Нарушения природоохранного законодательства устранены в полном объеме: произведены работы по рекультивации карьера, земли введены в сельхозоборот. Прораб ремонтно-строительного управления агропредприятия за самовольное пользование недрами привлечен к административной и дисциплинарной ответственности.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Крупки предприятие прокуратура
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака будет рассматривать Миноблсуд
Фото УВД Могилевского облисполкома Бобруйчанин в автобусе украл тележку с книгами, монетами и купюрами разных стран
Фото из архива В Сморгонском районе мать спасла тонувшего в пруду 4-летнего сына
Фото из архива Просьба о выдаче Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности направлена в Генпрокуратуру России
Скриншот из видео УВД Могилевского облисполкома В Могилеве задержаны двое парней и девушка за хранение 50 г психотропа
Фото из архива За вооруженное нападение на милиционера задержан семейный скандалист из Витебска
Главное
О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике - выступление Лукашенко у Кургана Славы
Нацбанк о финансовой стабильности и устойчивости к внешним вызовам
За сутки в Беларуси зарегистрированы 614 пациентов с COVID-19, выписаны 488
Победитель конкурса "Minsk World" получит 2000 рублей! А вы уже участвуете?
Топ-новости
Головченко: у правительства Беларуси есть четкий план работы в условиях санкций ЕС
Польское агентство аэронавигационных услуг заявило о падении доходов после запрета полетов над Беларусью
Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Беларуси 6 июля
Щекин: Запад стал применять инверсионные методы по разрушению Беларуси
Умер режиссер Владимир Меньшов
Заседание Совета ЕЭК пройдет 7 июля
Героизация коллаборационистов и чествование ветеранов СС - глава Совета раввинов Европы высказался о политике Латвии
Участниками "Летнего университета" в России стали 675 белорусских студентов
Кочанова: вмешательство в дела суверенного государства - нарушение международных договоренностей
Белорусские юниоры выиграли четыре медали на ЧЕ по борьбе в Германии
Просьба о выдаче Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности направлена в Генпрокуратуру России
Госкомимущество предлагает обсудить отчуждение жилых домов в сельской местности
"Гомельтранснефть Дружба" передала женскому монастырю в Полоцке базу отдыха
Девять медалей выиграли белоруски на этапе КМ по художественной гимнастике в Минске
Запрет на посещение лесов снят на всей территории Беларуси
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.