27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА. В Крупском районе егерь получил огнестрельное ранение в голову, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Босько.
Стрелявший с места преступления скрылся, но был задержан сотрудниками УВД Минского облисполкома. Потерпевший находится в реанимации.
Как сообщили в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.
По данным следствия, вечером 26 мая инспектор Борисовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира и егерь Крупского подразделения Белорусского общества охотников и рыболовов встретили в лесу вблизи деревни Великие Жаберичи мужчину с охотничьим ружьем в руках. На просьбу предъявить документы на оружие мужчина один раз выстрелил из охотничьего ружья в голову егеря и скрылся в неизвестном направлении. Незамедлительно были вызваны экстренные службы.
Следователи совместно с сотрудниками милиции и экспертами провели осмотр места происшествия. Изъяты стреляная гильза, патрон, другие вещественные доказательства. Назначены комплексная медико-криминалистическая, биологическая, генетическая, баллистическая и иные экспертизы. Следствие продолжается.-0-
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