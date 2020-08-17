В Крупском районе легковушка сбила сидящего на проезжей части пешехода

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крупском районе легковой автомобиль сбил сидящего на проезжей части пешехода. Об этом пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова проинформировала в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 15 августа. По предварительной информации, около 23.00 в Крупском районе 39-летний водитель "Шкоды" совершил наезд на местного жителя. Пешеход, не обозначенный световозвращающими элементами, сидел на проезжей части в полосе движения. Он скончался на месте ДТП.-0-