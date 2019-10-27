В Крупском районе перевернулась парусная лодка с тремя людьми

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крупском районе Минской области 26 октября перевернулась парусная лодка с тремя людьми. Чтобы добраться до берега, им потребовалась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о том, что три человека оказались в воде и тонут на озере Селява вблизи деревни Дубы Крупского района поступило от одного из пострадавших. К месту были направлены подразделения МЧС и бригада скорой медицинской помощи.

Когда спасатели прибыли на берег озера, на расстоянии около 300 м от него в воде возле перевернувшейся лодки находились три человека, самостоятельно выбраться они не могли. Работники МЧС при помощи спасательной доски помогли троим мужчинам выбраться из воды и передали их бригаде скорой помощи.

Выяснилось, что они шли на лодке под парусом, когда из-за сильного порыва ветра она перевернулась, люди оказались в воде. Спасенные в медицинской помощи не нуждаются.-0-