10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крупском районе работники МЧС спасли увязшую в болоте лошадь, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Инцидент случился 9 июня в лесу у агрогородка Докудово Хотюховского сельсовета. "Местный житель ехал на подводе по хорошо известной лесной дороге. В какой-то момент лошадь увязла и провалилась в болото. Своими силами мужчина не мог справиться, понадобилась помощь спасателей", - рассказали в МЧС.

К месту вызова выехало ближайшее подразделение МЧС. Спасатели обвязали лошадь пожарными рукавами, привязали к технике, по мере возможности помогали руками, чтобы не травмировать животное.

Уставшую и напуганную лошадь удалось вызволить, с нею все в порядке.-0-