7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крупском районе в водоеме утонула 14-летняя девочка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"6 июня в 18.34 спасателям поступило сообщение о тонущем ребенке в водоеме в агрогородке Хотюхово Крупского района Минской области по ул.Заречной. До прибытия подразделений МЧС достали из воды девочку 2007 года рождения", - рассказали в пресс-службе.

Как добавили в Следственном комитете, установлено, что подросток прогуливалась с сестрой и подругой у озера, поскользнулась и упала в воду. Находившийся неподалеку мужчина смог извлечь девочку из водоема. Несмотря на усилия врачей, которые пытались реанимировать ребенка, девочка скончалась по дороге в больницу.

Следователи Крупского районного отдела Следственного комитета проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Следует отметить, что семья в социально опасном положении не находится.

"В эти выходные следователи не один раз выбывали на осмотры мест происшествий, где утонули дети. Только за последние пару дней погибли школьники в Витебске, Брестской и Минской областях. В летний сезон проблема безопасного поведения на воде и в быту особенно актуальна. Очень важно, чтобы отдых и развлечения на каникулах были безопасными, - отметили в СК. - В связи с наступлением летних каникул просим взрослых не забывать о безопасности детей. Будьте внимательны и осторожны на водоемах, следите за тем, чтобы источники опасности были вне зоны досягаемости ребенка".-0-