В лаборатории института в Минске произошел пожар

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске произошел пожар в лаборатории Института физико-органической химии НАН Беларуси. Возгорание началось во время опытов, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Сегодня в 14.25 сработала пожарная сигнализация в здании института на ул.Сурганова, 13. На место выехали подразделения МЧС.

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"Выяснилось, что произошло возгорание в лаборатории на третьем этаже здания. Предварительно установлено, что в лаборатории органического синтеза проводились научные исследования. Со слов работников, во время опытов с использованием диэтилового эфира произошло возгорание имущества на площади 15 кв.м", - проинформировали в управлении.

Пожар был ликвидирован в 14.39. До прибытия подразделений МЧС работниками учреждения эвакуировано 20 человек. Никто не пострадал.-0-

Фото Минского городского УМЧС