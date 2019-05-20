В Лельчицах автомобиль опрокинулся в канаву

20 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицах легковой автомобиль опрокинулся в канаву, водителя деблокировали спасатели, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Сообщение о ДТП в городском поселке поступило 17 мая в 10.26. Как оказалось, легковой автомобиль опрокинулся в канаву, выбраться самостоятельно из машины водитель не мог. Работники МЧС деблокировали мужчину. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в реанимационное отделение Лельчицкой центральной райбольницы.
В УГАИ УВД Гомельского облисполкома уточнили, причиной ДТП, предварительно, стала неправильно выбранная скорость.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3316 BYN
|2.321 BYN
|2.328 BYN
|USD
|2.0854 BYN
|2.081 BYN
|2.086 BYN
|RUB
|3.2282 BYN
|3.222 BYN
|3.23 BYN