В Лельчицах автомобиль опрокинулся в канаву

20 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицах легковой автомобиль опрокинулся в канаву, водителя деблокировали спасатели, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о ДТП в городском поселке поступило 17 мая в 10.26. Как оказалось, легковой автомобиль опрокинулся в канаву, выбраться самостоятельно из машины водитель не мог. Работники МЧС деблокировали мужчину. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в реанимационное отделение Лельчицкой центральной райбольницы.

В УГАИ УВД Гомельского облисполкома уточнили, причиной ДТП, предварительно, стала неправильно выбранная скорость.-0-