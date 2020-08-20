В Лельчицах горел пеллетный цех

20 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицах горел цех по производству пеллет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МЧС.

Сообщение о пожаре в пеллетном цехе на улице Советской райцентра поступило спасателям сегодня в 02.19. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, открыто горела кровля предприятия.

Работники МЧС ликвидировали пожар. Огнем повреждена кровля цеха.

Как уточнили спасатели, пожар не повлиял на технологический процесс. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение технологического регламента.-0-