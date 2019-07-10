В Лельчицах мужчина в маске и с пистолетом-зажигалкой напал на магазин

10 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицах мужчина в маске и с пистолетом-зажигалкой совершил разбой в одном из магазинов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета, информирует БЕЛТА.

Вечером 9 июля 22-летний пьяный мужчина в маске зашел в один из магазинов райцентра и, угрожая предметом, похожим на пистолет, пытался завладеть товарами. Продавщица заметила, что оружие ненастоящее. Женщина сказала, что не боится нападающего и предупредила, если мужчина не уберет "пистолет", то она вызовет милицию. Убегая, злоумышленник забрал с витрины две бутылки водки и две бутылки пива общей стоимостью Br22,5. В это время недалеко от магазина находился его 28-летний товарищ и следил, чтобы никто не зашел в здание.

Оба подозреваемых были оперативно задержаны сотрудниками милиции во дворе недалеко от места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 (разбой) УК Беларуси.

Как сообщили в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома, задержанные - житель Ельска 1996 года рождения и житель Лельчиц 1990 года рождения. Оба были ранее судимы.-0-

Фото Следственного комитета