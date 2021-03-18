В Лельчицах начальник транспортного отдела незаконно списал около 1 т бензина

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранителям удалось выявить хищение топлива. Начальник транспортного отдела одного из предприятий Лельчиц давал указания подчиненным о внесении заведомо ложных сведений в путевые листы о пройденном километраже и списании топлива на два ведомственных автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

"С июня по сентябрь прошлого года таким способом он списал почти 1 т бензина АИ-92, которым заправлял личный автомобиль. После начатой проверки 39-летний мужчина попытался задним числом оформить договор об использовании личного автомобиля в служебных целях. Однако и это стало известно правоохранителям", - рассказали в УВД.

15 марта возбуждено уголовное дело за служебный подлог.-0-